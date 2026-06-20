Пронађено тијело дјечака (8) који је нестао прије три дана: Трагедија у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Данас у поподневним часовима у ријеци Драви, око два километра низводно од мјеста нестанка, пронађено је тијело осмогодишњег дјечака који је нестао прије три дана у Селници Подравској у Хрватској.
По налогу Жупанијског државног тужилаштва у Вараждину спроводе се истражне радње, саопштила је Полицијска управа копривничко-крижевачка.
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На терену су током претходна три дана биле ангажоване све службе, од Горске службе спасавања (ХГСС) и Црвеног крста до полицијских ронилаца и ватрогасаца. Потрагу је отежавао специфичан терен уз Драву, која је протеклих дана надошла усљед обилних падавина, што је довело до промјене структуре тла.
Терен је клизав и опасан чак и за одрасле пливаче, а камоли за дијете. Полицијски рониоци, ватрогасци и припадници ХГСС-а претраживали су захтјевни стари ток ријеке чамцима, док је подручје надзирано из ваздуха.
Према незваничним информацијама, дјеца су се упутила на стари спруд ријеке Драве, гдје се мјештани купају током љетних мјесеци, након чега је дјечак нестао.
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Поставља се питање шта су малољетна дјеца радила на реци без надзора родитеља. Познато је да су родитељи прије три мјесеца били пријављени због занемаривања дјеце, али су надлежне службе тада утврдиле да није било неправилности.
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