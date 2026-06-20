Нормализован саобраћај у Пријаковцима код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Нормализован је саобраћај на магистралном путу Бањалука-Приједор у Пријаковцима након што је завршен увиђај тешке саобраћајне несреће, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Двије жене и мушкарац погинули су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.
Хроника
Детаљи тешке несреће код Бањалуке: Погинуле двије жене и мушкарац
Идентитет погинулих након судара 4 аутомобила још није познат.
Хроника
Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке
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