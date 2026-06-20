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Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 20:03

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму
Фото: Željka Cvijanović/Instagram

Црква Светог гроба у Јерусалиму представља једно од најсветијих хришћанских мјеста и неизмјерно сам радосна што баш овдје започињем посјету Израелу, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Цвијановићева је истакла да ова светиња вијековима окупља ходочаснике из цијелога свијета, подсјећајући на свјетлост Христовог васкрсења, побједу живота над смрћу и снагу вјере која надвладава сва искушења.

"Молећи се на овом светом мјесту, пожељела сам да Господ нашем народу, свим породицама и грађанима Републике Српске подари здравље, мир и благостање, вјеру и мудрост, слогу и јединство, као чврст темељ на којем ћемо градити стабилну, сигурну и још успјешнију будућност", написала је Цвијановићева у објави на Инстаграму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

Црква

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