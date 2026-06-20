Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Три лица су погинула у стравичној несрећи која се догодила око 14:30 часова на магистралном путу Бањалука-Приједор у мјесту Пријаковци, сазнаје портал Провјерено.
Два лица су задобила тешке тјелесне повреде и превезана су на УКЦ РС.
Из Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ РС) потврђено је да су након стравичне несреће у Пријаковцима примљена два пацијента, над којима је тренутно у току детаљна дијагностика.
Према првим информацијама из ове здравствене установе, један од пацијената је свјестан и комуникативан, док ће више детаља о здравственом стању другог пацијента, као и о комплетним повредама, бити познато након завршетка свих прегледа.
Хроника
Судар 4 аутомобила: Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке
Љекари чине све како би збринули повријеђене, а детаљнији извјештај о њиховом тренутном стању очекује се у наредним часовима.
У судару су учествовала четири путничка аутомобила: "ауди", "шкода", "пасат" и "БМВ".
Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука, врши увиђај на лицу мјеста како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове незапамћене трагедије.
Хроника
Трагедија код Градишке: Мушкарац погинуо приликом превртања трактора
На овој дионици пута на снази је потпуна обустава саобраћаја, а возила се преусмјеравају на алтернативне путне правце.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму