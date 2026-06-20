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Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 16:30

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Три особе погинуле у стравичној несрећи код Бањалуке
Фото: ATV

Три лица су погинула у стравичној несрећи која се догодила око 14:30 часова на магистралном путу Бањалука-Приједор у мјесту Пријаковци, сазнаје портал Провјерено.

Два лица су задобила тешке тјелесне повреде и превезана су на УКЦ РС.

Из Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ РС) потврђено је да су након стравичне несреће у Пријаковцима примљена два пацијента, над којима је тренутно у току детаљна дијагностика.

Према првим информацијама из ове здравствене установе, један од пацијената је свјестан и комуникативан, док ће више детаља о здравственом стању другог пацијента, као и о комплетним повредама, бити познато након завршетка свих прегледа.

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Љекари чине све како би збринули повријеђене, а детаљнији извјештај о њиховом тренутном стању очекује се у наредним часовима.

У судару су учествовала четири путничка аутомобила: "ауди", "шкода", "пасат" и "БМВ".

Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука, врши увиђај на лицу мјеста како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове незапамћене трагедије.

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На овој дионици пута на снази је потпуна обустава саобраћаја, а возила се преусмјеравају на алтернативне путне правце.

/Провјерено.инфо/

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бањалука

удес

погинули

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