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Још једна трагедија у Српској

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 17:10

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Још једна трагедија у Српској
Фото: ATV

Двадесетдеветогодишњи младић из Приједора утопио се данас у језеру Блатњак у мјесту Буснови код Приједора, а у току је потрага за његовим тијелом, сазнаје портал Провјерено.инфо.

Према изјави пријатеља са којима је боравио на језеру, несрећни младић је имао здравствених проблема са епилептичким нападима, што је вјероватно довело до утапања.

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Полицијској управи Приједор ова трагедија је пријављена око 15.10 часова.

На лицу мјеста се налазе надлежне екипе, а полицијски службеници и спасилачки тимови предузимају све потребне мјере и радње како би пронашли и извукли тијело утопљеника.

/Провјерено.инфо/

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Тагови :

трагедија

утапање

Приједор

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