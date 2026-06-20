Још једна трагедија у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетдеветогодишњи младић из Приједора утопио се данас у језеру Блатњак у мјесту Буснови код Приједора, а у току је потрага за његовим тијелом, сазнаје портал Провјерено.инфо.
Према изјави пријатеља са којима је боравио на језеру, несрећни младић је имао здравствених проблема са епилептичким нападима, што је вјероватно довело до утапања.
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Полицијској управи Приједор ова трагедија је пријављена око 15.10 часова.
На лицу мјеста се налазе надлежне екипе, а полицијски службеници и спасилачки тимови предузимају све потребне мјере и радње како би пронашли и извукли тијело утопљеника.
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