Топлотни талас погодио Шпанију, власти издале упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Шпанију је погодио први званични топлотни талас у 2026. години, а температуре у Мадриду и другим дијеловима земље достигле су и до 40 степени Целзијуса, док су власти упозориле на опасност по здравље грађана и повећан ризик од шумских пожара, јавља данас, 21. јуна, Ројтерс.
Државна метеоролошка агенција Шпаније (АЕМЕТ) саопштила је да је 13 од 17 региона у земљи под наранџастим упозорењем због врућине, док је Баскија на сјеверозападу под највишим, црвеним упозорењем.
Очекује се да ће топлотни талас трајати до четвртка.
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Због екстремних температура, у више европских земаља уведене су мјере упозорења.
У Француској је дјелимично забрањена продаја алкохола, а у Њемачкој су на снази национална упозорења.
Надлежни упозоравају да високе температуре представљају озбиљан здравствени ризик, посебно за старије особе, као и да могу да допринесу ширењу пожара на отвореном.
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