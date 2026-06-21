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Топлотни талас погодио Шпанију, власти издале упозорење

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 17:56

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Топлотни талас погодио Шпанију, власти издале упозорење
Фото: Envato/Sandsun/antonytrivet/APchannel

Шпанију је погодио први званични топлотни талас у 2026. години, а температуре у Мадриду и другим дијеловима земље достигле су и до 40 степени Целзијуса, док су власти упозориле на опасност по здравље грађана и повећан ризик од шумских пожара, јавља данас, 21. јуна, Ројтерс.

Државна метеоролошка агенција Шпаније (АЕМЕТ) саопштила је да је 13 од 17 региона у земљи под наранџастим упозорењем због врућине, док је Баскија на сјеверозападу под највишим, црвеним упозорењем.

Очекује се да ће топлотни талас трајати до четвртка.

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Због екстремних температура, у више европских земаља уведене су мјере упозорења.

У Француској је д‌јелимично забрањена продаја алкохола, а у Њемачкој су на снази национална упозорења.

Надлежни упозоравају да високе температуре представљају озбиљан здравствени ризик, посебно за старије особе, као и да могу да допринесу ширењу пожара на отвореном.

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Тагови :

топлотни талас

Шпанија

Упозорење

високе температуре ваздуха

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