Пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

Аутор:АТВ редакција
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На грчком острву Сиросу данас је избио пожар у подручју Ампела, гдје гори ниско растиње и сува трава, док су због јаког вјетра ангажоване копнене и ваздушне ватрогасне снаге, саопштила је грчка ватрогасна служба.
У гашењу пожара учествује 10 ватрогасаца са три возила, док из ваздуха оперишу два авиона и три хеликоптера, а помоћ пружају и добровољци, као и цистерне локалних самоуправа, наводи Катимерини.
На лице мјеста упућени су и истражитељи ради утврђивања узрока пожара.
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Због ширења ватре, становницима насеља Трија Лагониа раније је путем система 112 наређено да се евакуишу и упуте ка Ермуполију.
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