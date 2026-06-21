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Пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 15:36

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Грчка, острво Сирос
Фото: Pexels

На грчком острву Сиросу данас је избио пожар у подручју Ампела, гдје гори ниско растиње и сува трава, док су због јаког вјетра ангажоване копнене и ваздушне ватрогасне снаге, саопштила је грчка ватрогасна служба.

У гашењу пожара учествује 10 ватрогасаца са три возила, док из ваздуха оперишу два авиона и три хеликоптера, а помоћ пружају и добровољци, као и цистерне локалних самоуправа, наводи Катимерини.

На лице мјеста упућени су и истражитељи ради утврђивања узрока пожара.

Биљана Танасијевић Вуксановић

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Због ширења ватре, становницима насеља Трија Лагониа раније је путем система 112 наређено да се евакуишу и упуте ка Ермуполију.

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Тагови :

Грчка

гашење пожара

пожар

евакуација

Острво

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