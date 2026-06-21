Венс открио детаље преговора Америке и Ирана: "Велики напредак"

Аутор:АТВ редакција
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У планинском одмаралишту Бургеншток у Швајцарској данас се одржава састанак између представника Ирана, САД, Катара и Пакистана. Овај сусрет представља наставак спровођења меморандума о разумијевању који су САД и Иран потписали ове недјеље.
Потпредседник САД Џеј ди Венс обавијестио је јавност о разговорима између Ирана и САД у Швајцарској и рекао да је постигнут "велики напредак".
"Већ смо постигли велики напредак у посљедњих неколико сати", рекао је он.
Венс је новинарима рекао да жели да, иако је "Иран био покретач регионалне нестабилности", види будућност у којој сви "могу да раде заједно на промоцији мира и просперитета".
"Оно што данашњи дан заиста представља јесте почетак техничких преговора који неће ријешити свако неслагање, али ће нам омогућити да сједнемо заједно као тимови, по први пут у историји, како бисмо схватили шта је најважније за обје стране, ријешили та питања, превазишли те проблеме и стигли до бољег сутра. Разлог зашто је политичко руководство ових земаља овде јесте тај што смо жељели да, прије свега, успоставимо структуру за ове техничке преговоре и, као друго, осигурамо да наши тимови имају нашу пуну подршку и да знају да увек могу да рачунају на нас како бисмо пробили било коју баријеру - рекао је Венс.
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Подсјетимо, почетак преговора у Швајцарској, познатији као Самит на језеру Луцерн, представља драматичан покушај Вашингтона и Техерана да у трци од 60 дана постигну коначан договор о иранском нуклеарном програму, слободном протоку нафте и трајном окончању сукоба.
Подсјетимо, почетак преговора у Швајцарској, познатији као Самит на језеру Луцерн, представља драматичан покушај Вашингтона и Техерана да у трци од 60 дана постигну коначан договор о иранском нуклеарном програму, слободном протоку нафте и трајном окончању сукоба.
Ове кључне разговоре предводи амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, уз учешће посредника из Пакистана и Катара. Сам привремени споразум одмах омогућава Ирану продају нафте и приступ милијардама долара замрзнутих средстава, док се од Техерана заузврат тражи разблаживање залиха обогаћеног уранијума.
Ипак, администрација Доналда Трампа због овог потеза трпи оштре критике унутар сопствене странке, док ирански предсједник Масуд Пезешкијан без компромиса поручује да Иран никада неће одустати од свог права на обогаћивање уранијума, јавља АП.
Поред унутрашњих политичких притисака, примјена овог споразума већ је на самом старту стављена на озбиљан тест усљед ескалације сукоба на Блиском истоку.
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Највећи камен спотицања представљају тензије између Израела и Хезболаха, будући да ниједна од ове двије стране није потписница документа, док Иран одлучно захтјева да прекид свих непријатељстава буде први корак у реализацији договора.
Додатну нестабилност уносе и опречне информације о затварању стратешки кључног Ормуског мореуза кроз који пролази петина свјетске нафте, што, уз пријетње Доналда Трампа о увођењу такси, директно утиче на кретање цијена на глобалном тржишту енергената и судбину свјетске економије.
(Телеграф)
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