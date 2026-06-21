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Трамп запријетио новим ударима на Иран: Биће јаче

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 17:30

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Амерички предсједник Доналд Трамп запретио је данас новим ударима на Иран, уколико та земља одмах не заустави нападе либанске милитантне групе Хезболах на Израел.

Трамп је написао на својој друштвеној мрежи да Иран мора одмах да заустави своје "високо плаћене" посреднике у Либану у, како је навео, изазивању проблема.

"Ако то не ураде, поново ћемо веома снажно ударити Иран, баш као што смо то урадили прошле седмице, само јаче", поручио је Трамп.

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је данас да је постигнут "значајан напредак" у преговорима о Блиском истоку, укључујући ситуацију у Либану, као и разговоре између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Венс је, у Биргенштоку, швајцарском планинском одмаралишту, гдје се одржавају преговори, током разговора са иранском страном о ширем споразуму на Блиском истоку, оцијенио да се САД налазе у "историјском тренутку" и навео да се у разговорима у којима посредују представници Пакистана и Катара, ради на "трансформацији Блиског истока" и трајном унапређењу односа са Ираном.

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"Предсједник (САД) Доналд Трамп је наложио да окренемо нову страницу и да промијенимо однос са народом Ирана", рекао је Венс, пренео је Си-Би-Ес.

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