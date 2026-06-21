Драма на европском небу: НАТО хитно дигао ловце

Аутор:АТВ редакција
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Румунија је подигла два ловца типа "еуројфајтер" у близини границе са Украјином као одговор на приближавање дронова румунском ваздушном простору.
Из Министарства одбране Румуније су саопштили да су мјере предузете на сјеверу округа Тулча након што је откривена група дронова 22 километра сјевероисточно од украјинског града Вилкове, преноси "Срна".
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Полетјела су два ловца Краљевског ратног ваздухопловства типа "еурофајтер", која су била у дежурству у оквиру НАТО мисије.
"Није било извјештаја о паду дронова на тло или упаду у румунски вазушни простор", навели су из румунског Министарства.
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Национални војни командни центар обавијестио је Генерални инспекторат за ванредне ситуације да предузме мјере за узбуњивање становништва округа Тулча због ваздушне опасности.
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