Мушкарац пао на концерту и погинуо

Аутор:АТВ редакција
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Педесетједногодишњи мушкарац погинуо је приликом пада на концерту у дворани "Медисон сквер гарден", саопштила је њујоршка полиција.
У тренутку несреће наступао је рок бенд "Гус".
Из полиције су навели да је мушкарац превезен у болницу, гдје је проглашен мртвим, преноси "Асошијетед прес"
Како је појашњено у полицијском саопштењу, полицијски службеници затекли су мушкарца без свијести и без знакова реаговања, са повредама које указују на пад са високог мјеста, преноси "Срна".
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