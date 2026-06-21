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Мушкарац пао на концерту и погинуо

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 18:26

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Педесетједногодишњи мушкарац погинуо је приликом пада на концерту у дворани "Медисон сквер гарден", саопштила је њујоршка полиција.

У тренутку несреће наступао је рок бенд "Гус".

Из полиције су навели да је мушкарац превезен у болницу, гдје је проглашен мртвим, преноси "Асошијетед прес"

Како је појашњено у полицијском саопштењу, полицијски службеници затекли су мушкарца без свијести и без знакова реаговања, са повредама које указују на пад са високог мјеста, преноси "Срна".

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Тагови :

несрећа

концерт

Њујорк

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