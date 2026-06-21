Први дан љета донио високе температуре

Љето је показало своје право лице, а жива на термометру досегнула је чак 35 степени.

"Први дан љета донио нам је и први топлотни талас. Бањалучани су свој спас од високих температура пронашли у природи, поред ријеке Врбас".

Пливање, сунчање, испијање хладног пића и одмарање, све је то дио слике првог дана љета Града на Врбасу.

И док се неки храбро препуштају свјежини Врбаса, други радије траже занимације на обали.

Пораст температуре је евидентан и ово љето ће бити топлије од просјека тврде метеоролози, и додају да уз мало кише на ову температуру спарина постаје изражајниjа. Зато је неопходан опрез!

Друштво Милош из Трна учитељици извезао успомену за цијели живот

"Имаћемо доста спарно вријеме. Биће веома топло максимална температура од 28 до 33-34 наредних дана, али ћемо имати скоро сваког дана по негдје краткотрајне пљускове", рекла је Милица Ђорђевић, метеоролог у РХМЗ.

Високa температура не утичe само на свакодневне активности, већ озбиљан здравствени ризик. Нема поштеђених, угрожени су сви. зато је неопходно слушати савјете љекара.

"Да се води рачуна о исхрани, да се води рачунао хидрацији, да се води рачуна о сунцу, што мање директног излагања, ако већ морате да се излажете сунцу да носите адекватну заштиту, свијетлу одјећу, лагану одјећу, капу односно шешир на глави", рекао је Раде Дујаковић, љекар.

Врућина ће још тек бити, али уз савјете стручњака и мало опреза биће их лакше поднијети. Зато памет у главу, а главу у хлад, под сунцобран.