Хрвати страхују од новог оружја Србије: "Није виђено у регији, то је проблем!"

Аутор:АТВ редакција
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Поводом Видовдана Војска Србије представила је ново оружје које је навело медије у Хрватској да шаљу упозорења. Забрињава их и чињеница да Србија издваја већа средства за модернизацију војске од Хрватске, али и однос "партнера" који Загребу продају половне авионе.
Јутарњи лист подсјећа да је Србија од Француске купила ескадрилу нових борбених авиона Рафаел који се очекује до 2030. године и да је ријеч о новим авионима, док је Хрватска добила половне. Подсјећају да је посао закључен уз везану сарадњу војних индустрија Србије и Француске.
Оно што Хрвате највише брине је модернизација борбених авиона МиГ 29 за шта је у Батајници представљен пакет наоружања. Оно што их највише брине су ракете ваздух-ваздух Р-27ЕР и Р-77, нове руске ТВ-вођене ракете H-29TE, противрадарске ракете H-31P, руске планирајуће бомбе KAB-500Kr те висећи систем за електронско ратовање MSP-418K.
Ту је и кинеско наоружање - квазибалистичке ракете CM-400AKG/B и планирајуће бомбе LS-6-500-3. Све је то опрема која добрим дијелом до сада није постојала на простору бивше СФРЈ, пише Јутарњи.
Србија је своје МиГ-ове 29 опремила и новим системом разликовања пријатеља и непријатеља (IFF) ТСБ 2515 француске фирме Thales, а купљени су и додатни хеликоптери Х-145М у Њемачкој (4 за војску и 5 за цивилне сврхе), те Ми-35М из Русије (4 комада) и Ми-35П с Ципра (11 комада), који су представљени заједно с опремом
Што се противваздушне одбране тиче, у Батајници се могао видјети француски лаки систем ПВО „Мистрал 3“ (Mistral 3), какав је куповала и Хрватска, да би се лепеза таквих средстава у Србији наставила и додатном кинеском опремом — системом средњег домета HQ-17AE те јефтинијим системом дугог домета ФК-3, који се, наводно, планира ускоро допунити и скупљим и способнијим системом HQ-9.
Све би то требало да ради и на основу радарских података француских система компаније „Талес“ (Thales) — три радара дугог домета ГМ403 Алфа (GM403 Alpha) и још седам радара ГМ200 — уз повезивање изведено на основу технологије из Израела, с којим Србија такође развија интензивну индустријску сарадњу.
Ипак, посебно треба напоменути и додатне набавке мјешовитих система ПВО из Русије — двије батерије система „Панцир С1М“, као додатак већ постојећој батерији система „Панцир С1Е“ — те модерна руска средства за електронско ратовање.
Ријеч је, наводно, о једном систему 1Л269Е „Красуха-2“, три система 1РЛ257 „Красуха-4“, неколико система „Репелент-1“ (Repellent-1) и склопу система за пасивно електронско извиђање „Москва-1“, састављеном од три станице 1Л265Е и два управљачка склопа 1Л266Е.
"Ова посљедња поменута опрема дијелом се видјела прошле јесени на војној паради у Београду и представља средства каква се такође донедавно нису виђала у региону, а која би лако могла представљати одређени проблем за све сусједе Републике Србије", пише Јутарњи.
Уз све то, представљено је и понешто беспосадних система — како увозних, с посебним нагласком на израелску летјелицу средње категорије са погледом из првог лица, „Ланијус-X“ (LANIUS-X), тако и домаћих: камиказа-летјелице „Комарац“, вишенамјенске нападачке летјелице „Гавран“, али и копнени систем „Мали Милош“ у више варијанти.
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