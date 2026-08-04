Вучић: Приче о некаквим мојим снагама су ноторна лаж

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић обратио се из Чипуљића и поручио да су приче о некаквим "Вучићевим снагама" ноторна лаж.
О провокацији са ратним заставама БиХ које су окачене близу његове куће у Чипуљићу, Вучић истиче да већ 12 година воде кампању против њега.
"Немам коме да се правдам што сам дошао на огњиште својих предака, и нећу то да радим. А што се тиче ратних застава, никада их није било толико у Чипуљићу, никада нису ни живјели у Чипуљићу. Са највећим бројем људи који су прошли поред куће сам се поздравио на најљепши начин, али постоје неки људи који још живе у ратним временима, и да дочекају друго полувријеме. Што је увијек лоше, прије свега за њих... За мене је било важно да покажем да се никада нећемо одрећи својих корена и српског рода, ма колико тешко било данас бити Србин у Чипуљићу и Бугојну", истакао је он.
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Додаје да су почели да измишљају приче о некаквих Вучићевим снагама, и истиче да је то ноторна лаж.
"Ја сам ту са момцима и дјевојкама из Федерације и Српске, то је било до њих нешто, о надлежностима. А моји момци су ту, све пријављено, никакав проблем нисмо имали. А гори од тих политиканата су ми ови јадници из Србије, који први лете да иду против свог народа и предсједника. То је менталитет кметске душе, рајински менталитет", рекао је Вучић.
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Вучић је рекао да није фасциниран ратним заставама БиХ, али да ће увијек да воли Чипуљић и Бугојно.
"Госпођа Зубац ми је поклонила књигу у којој пише да је Бугојно мјесто гдје су некада живјели и Срби. Више Срба нема. Само оно што сте видјели јуче у мом дворишту", казао је он.
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