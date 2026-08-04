Москва: Запад нема рјешење за Украјину, ултиматуми Русији неће проћи

Аутор:АТВ редакција
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Русија за сада не чује никакве конструктивне предлоге Запада у вези са рјешавањем украјинског питања, изјавио је замјеник министра спољних послова Русије Михаил Галузин на маргинама Трећег руско-казахстанског медијског форума.
„За сада не чујемо никакве конструктивне идеје са западне стране, односно од одговарајућих западних држава. Напротив, понекад прибјегавају ултимативном тону, вјерујући да ће успјети стратегија исцрпљивања и хибридни рат који покушавају да воде против Русије, укључујући и економским средствима“, рекао је Галузин.
Он је додао да Запад, према оцјени Москве, користи нечасне методе усмјерене на стицање економских предности кроз нелојалну конкуренцију и злоупотребу утицаја у међународним финансијским институцијама.
Руски дипломата је оценио да западни политички кругови понекад прелазе на „апсолутно неприхватљив“ начин комуникације, заснован на ултиматумима, поукама и оштром тону, полазећи од, како је навео, погрешног увјерења да се Русија може приморати на уступке политиком притиска.
„То, наравно, неће проћи“, поручио је Галузин.
Он је истакао и да нема потребе да Русија „узнемирава своје казахстанске пријатеље“ и тражи од њих да преносе поруке Западу.
„Зато што одржавамо директне контакте и комуникацију са онима који могу да изврше утицај на кијевски режим. Не могу да кажем да нас те снаге добро чују, али настављамо да радимо у том правцу“, рекао је Галузин.
Крајем јула предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев је током сусрета са Владимиром Путином у Омску изјавио да добија „много сигнала“ из Европе и Сједињених Америчких Држава у вези са сукобом у Украјини, али је одбио да буде посредник у његовом рјешавању.
„Категорично одбијам да будем посредник, јер знам да је Русија велика земља, а руски народ велики народ. Како се каже, без посредника ће сам решити сва питања која су на дневном реду“, поручио је тада Токајев.
Он је предложио замрзавање борбених дејстава у Украјини и повратак „истанбулској формули 2.0“, истичући да су у оквиру тог формата већ били постигнути значајни резултати, преноси Спутњик.
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