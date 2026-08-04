Огласио се Горан Селак након смрти оца

Аутор:АТВ редакција
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Отац предсједника СПС-а Горана Селака, Милан, преминуо је синоћ, потврдио је Селак на својој Фејсбук страници.
"Отишао је мој отац Милан. Мој понос, мој краљ и моја легенда. Отишао је човјек великог срца, који је истински волио људе и свој народ. Волио је живот, дружење и пријатеље. Увијек је био уз људе и за људе, а његова врата и његово срце били су отворени за свакога", написао је Селак и додао:
"Живио је за своју породицу, за све нас, а посебно за своју унучад, која су била његова највећа радост и понос. Тешко је пронаћи ријечи којима син може да се опрости од оца који му је био ослонац, узор и снага кроз живот".
Вјерујем, каже Селак, да смрт није крај и да нас Господ само привремено раставља.
"Вјерујем да си сада тамо гдје нема бола, туге ни патње, него живот вјечни. Хвала ти, оче, за сваку ријеч, сваки савјет, сваку жртву и сву љубав коју си нам дао. Поносан сам што сам твој син. Путуј с Богом, мој добри оче. До поновног сусрета у Царству небеском. Вјечан ти помен и Царство небеско, мој Милане", написао је Селак.
Сахрана Милана Селака ће бити обављена у сриједу, 5. августа 2026. године, у 13.00 часова на Градском гробљу Врбања.
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