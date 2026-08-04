Logo

Огласио се Горан Селак након смрти оца

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 07:07

Коментари:

2
Горан Селак с оцем
Фото: Фејсбук

Отац предсједника СПС-а Горана Селака, Милан, преминуо је синоћ, потврдио је Селак на својој Фејсбук страници.

"Отишао је мој отац Милан. Мој понос, мој краљ и моја легенда. Отишао је човјек великог срца, који је истински волио људе и свој народ. Волио је живот, дружење и пријатеље. Увијек је био уз људе и за људе, а његова врата и његово срце били су отворени за свакога", написао је Селак и додао:

"Живио је за своју породицу, за све нас, а посебно за своју унучад, која су била његова највећа радост и понос. Тешко је пронаћи ријечи којима син може да се опрости од оца који му је био ослонац, узор и снага кроз живот".

Вјерујем, каже Селак, да смрт није крај и да нас Господ само привремено раставља.

"Вјерујем да си сада тамо гдје нема бола, туге ни патње, него живот вјечни. Хвала ти, оче, за сваку ријеч, сваки савјет, сваку жртву и сву љубав коју си нам дао. Поносан сам што сам твој син. Путуј с Богом, мој добри оче. До поновног сусрета у Царству небеском. Вјечан ти помен и Царство небеско, мој Милане", написао је Селак.

Сахрана Милана Селака ће бити обављена у сриједу, 5. августа 2026. године, у 13.00 часова на Градском гробљу Врбања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Горан Селак

Коментари (2)

Више из рубрике

Заставе на пола копља испред Владе Републике Српске.

Република Српска

Српска памти бол неутјешних породица: 31 година од злочина над Србима у Олуји

4 ч

0
Харвард журнал

Република Српска

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

13 ч

4
министар унутрашњих послова Републике Српске

Република Српска

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

13 ч

2
лидер СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Србија је увијек уз свој народ

14 ч

0

  • Најновије

11

14

Нестала дјевојчица у Врбасу, полиција је тражи већ два дана

11

13

У Храму Христа Спаситеља парастос за Србе страдале у "Олуји"

11

09

Не чекајте ријечи "волим те": Ево како сваки знак Зодијака тајно показује да му је стало

11

06

Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

11

03

Лед, пљускови, грмљавина: Метеоролог најавио невријеме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима