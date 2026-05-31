More u Hrvatskoj prepuno meduza, mogu da izazovu bolne opekotine i oticanje kože

Autor:ATV
Komentari:0
More u Istri prepuno je meduza koje mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože zbog čega stručnjaci upozoravaju kupače da budu oprezni.
More je prepuno kompas meduza, vrste poznate po dugim pipcima i žarnjacima, prenose hrvatski mediji.
Stručnjaci kao glavni razlog za ovu pojavu navode neuobičajno visoku temperaturu mora, ali očekuju da će se njihov broj smanjiti u naredne dvije sedmice.
Osim meduza, pojavile su se i veće grupe perajastih riba, invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u Jadransko more i tu pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje.
Nisu opasne za ljude, ali mute vodu ekosistemu.
Prema želatinastom, providnom tijelu, veoma liče na meduze, samo što je njihovo tijelo biradijalno simetrično i nema žarne ćelije.
Stručnjaci ističu da nema razloga za paniku, ali da je oprez neophodan, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
5 h0
Svijet
1 d3
Region
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
13
23
13
19
13
04
12
52
12
48
Trenutno na programu