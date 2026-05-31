More u Hrvatskoj prepuno meduza, mogu da izazovu bolne opekotine i oticanje kože

31.05.2026 10:21

Foto: pexels/Mathias Reding

More u Istri prepuno je meduza koje mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože zbog čega stručnjaci upozoravaju kupače da budu oprezni.

More je prepuno kompas meduza, vrste poznate po dugim pipcima i žarnjacima, prenose hrvatski mediji.

Stručnjaci kao glavni razlog za ovu pojavu navode neuobičajno visoku temperaturu mora, ali očekuju da će se njihov broj smanjiti u naredne dvije sedmice.

Osim meduza, pojavile su se i veće grupe perajastih riba, invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u Jadransko more i tu pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje.

Nisu opasne za ljude, ali mute vodu ekosistemu.

Prema želatinastom, providnom tijelu, veoma liče na meduze, samo što je njihovo tijelo biradijalno simetrično i nema žarne ćelije.

Stručnjaci ističu da nema razloga za paniku, ali da je oprez neophodan, prenosi Srna.

