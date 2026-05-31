Dačić: Pet dana sam bio na ivici života i smrti

31.05.2026 10:32

Foto: Tanjug/AP

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je pet dana bio "na ivici između života i smrti", kao i da je trenutno u procesu rehabilitacije i normalizacije rada srčanog mišića.

Dačić je naveo da ljudi ne razmišljaju o sopstvenom zdravlju i da mu ne posvećuju dovoljno pažnje sve dok im ono ne bude narušeno.

"Ono što je bitno je da ljudi to ne razumiju dok, nažalost, im se nešto ne desi u zdravstvenom sistemu sopstvenom, i obično se zdravlju posvećuje najmanja moguća pažnja. Ja sam pet dana bio u toj vještački izazvanoj komi, da bi se uopšte sačuvao moj život", rekao je Dačić gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a i dodao da mu je saturacija bila 42 zbog čega je pet dana bio na ivici između života i smrti.

Naglasio je da je bolest ostavila posljedice na njegovo zdravlje zbog čega mora da radi na jačanju srčanog mišića i uspostavljanju normalnog funkcionisanja zdravstvenog sistema.

"Sve je to prošlo u redu, ali ostale su posljedice u smislu toga da treba sada jačati ponovo srčani mišić, jer nekoliko dana na respiratoru, to su vam mjeseci napornog rada ispočetka na uspostavljanju normalnog funkcionisanja zdravstvenog sistema unutar samog tijela, a u ovom slučaju srčanog mišića. Tako da od tri do šest mjeseci je neki period kada se očekuje normalizacija rada srčanog mišića. To je trenutno najveći problem sa kojim se suočavam", rekao je Dačić.

Dačić je rekao da svake sedmice ide na kontrolu i na rehabilitaciju kojom se jača srčani mišić koji sada radi na 43-44 odsto, što je bolje u odnosu na 35 odsto koliko je bilo dok je bio na respiratoru, ali je još, kako je istakao, ispod 50 odsto.

Prema njegovim riječima, još nije u mogućnosti da radi punim kapacitetom kako je to ranije radio, prenosi Tanjug.

