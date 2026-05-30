U žbunu sakrili automatsku pušku, municiju i flašu sa benzinom: Uhapšena dvojica muškaraca

Policija u Beogradu uhapsila je M. B. (27) i A. S. (24) koji se sumnjiče da su na Vračaru, u žbunju, u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog djela.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija u saradnji sa pripadnicima UKP u sjedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sproveli su hapšenje.

Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Takođe, policija je, prilikom pretresa stana i drugih prostorija u kojima osumnjičeni neprijavljeno borave, pronašla i više komada municije, kao i jedan okvir za automatsku pušku.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.