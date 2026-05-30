Banjaluka dobija prvu javnu garažu

Suteren, prizemlje i tri sprata - tako će prema najava banjalučkog gradonačelnika izgledati prva javna garaža u Banjaluci, koja bi trebalo da se nalazi kod tržnog centra Zenit i ponudi oko 500 parking mjesta.

Za vozače koji svakodnevno kruže centrom grada u potrazi za slobodnim mjestom, ovo bi mogao biti korak ka dugo očekivanom rasterećenju, ali ne i rješenju problema u potpunosti.

"To će značiti dosta da se olakša i parkiranje i cirkulacija saobraćaja u gradu",

"Naravno da treba garaža, jer ima previše auta",

"To će pomoći ovaj dio grada, ali da će pomoći suštinu u gradu – neće pomoći ništa u gradu. U gradu treba preko 3 hiljade mjesta i više", navode građani.

Grad Banjaluka će graditi garažu iz kreditnog zaduženja od 10 miliona KM.

Prema prijedlogu odluke, kredit bi se vraćao do 10 godina, uz kamatnu stopu do 7,5 odsto. Očekuje se da radovi počnu u avgustu ove godine.

"Ja mogu da kažem , ako sve bude išlo planiranom dinamikom – da ćemo mi već krajem avgusta, u septembru mjesecu, imati već vidljivu javnu garažu, gdje će već vjerovatno parter i prvi nivo biti završeni. Tako da će se tada već vidjeti sami obrisi, a insistiraćemo da se uradi naravno i prije samog roka", Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

U zvaničnom dokumentu koji je upućen odbornicima navodi se izgradnja jedne javne garaže, ali bez precizno definisane lokacije, katastarskih parcela ili tačnog obuhvata projekta. Trenutno su u postupku javne nabavke, čime bi zvanično trebalo da počne procedura izbora izvođača radova.

"Mi kao odbornici smo dali blanko podršku gradonačelniku, s obzirom da nismo apsolutno imali nikakav projekat, nikakvo idejno rješenje, nismo znali koliko je to tačno parking mjesta. Govorilo se o 420 sad vidimo da je to 500 parking mjesta. 10 miliona je kredit podignut za ovo – da li će to toliko koštati ili neće, to ćemo tek da vidimo, s obzirom na to da gradska administracija ima često praksu da imaju dodatne nepredviđene radove", rekao je Dijana Ješić, odbornik NF u Skupštini grada Banjaluka.

Iako jedna garaža ne može u potpunosti riješiti problem, ovo je projekat koji je Banjaluci već odavno potreban, smatra i Igor Radojičić.

"U gradu je ogroman problem parkiranja, broj vozila je svake godine sve veći, nezaustavljivo raste već 20 godina. Parkiranje u centru grada je najskuplje kada je horizontalno – kad se zauzima površina, najskuplje u svakom smislu, ne samo finansijskom, već i organizacionom. Tako da su javne garaže neophodnost i evo gradnja prve velike takve u BL je nešto što je svakako pozitivno i treba pozdraviti", rekao je Igor Radojičić, odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

Banjaluci su potrebni i drugi projekti poput ovog, smatra SNSD-ov Nenad Talić. Smatra da odbornici treba da razmotre i podrže ovakve projekte.

"Ono što je neka naša ideja, prevashodno govorim za odbornike SNSD-a, ali vjerujem da će podržati svakako i ostali odbornici, da je ovakvih garaža i parkinga potrebno da se izgradi još u gradu Banjaluka da mi već to insistiramo, predlažemo", rekao je Nenad Talić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Javni poziv za izgradnju garaže će biti raspisan 20 dana, a rok za izvođenje radova biće 8 mjeseci.