Obustavljen saobraćaj u centru Banjaluke

U centru Banjaluke danas, 29. maja, od pet časova obustavljen je saobraćaj.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave Banjaluke obustava će trajati do 31. maja do 12 časova.

Saobraćaj će biti obustavljen:

U Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od pješačkog semafora, do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića

U Ulici Gorana Radulović Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Milana Rakić

U Ulici Đure Daničića, na dijelu od Ulice Teodora Koloktronisa, do Ulice Ive Lole Ribar.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a", kazali su iz Gradske uprave Banjaluka i zamolili su sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja.

Hronika Direktan sudar u BiH, više povrijeđenih

Saobraćaj je zatvoren zbog održavanja festivala "Moto Fest".