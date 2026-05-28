Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

Vlada Republike Srpske usvojila je na 12. sjednici, informacije o potrebi finansiranja infrastrukturnih projekata iz sredstava Javnih investicija u pet opština i gradova u Republici Srpskoj koji će, u skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava, biti finansirani sa ukupno 20.220.429 KM.

Prema usvojenim informacijama, iz Budžeta Republike Srpske biće finansijski podržani projekti u Kalinoviku, Čajniču, Han Pijesku, Doboju i Osmacima.Opština Kalinovik kandidovala je infrastrukturne projekte koji će u skladu sa mogućnostima budžeta biti finansirani sa ukupno 558.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na proširivanju prostornih kapaciteta produženog boravka u osnovnim školama Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đura Jakšić i Branko Ćopić Banjaluka, kao i o sufinansiranju projekta rekonstrukcije fiskulturne sale JU Osnovna škola Vuk Karadžić Višegrad.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za proširivanje prostornih kapaciteta za organizaciju produženog boravka u osnovnim školama Branko Radičević, Đura Jakšić, Aleksa Šantić i Branko Ćopić Banjaluka u iznosu od 4.000.000,00, te sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije fiskulturne sale u JU OŠ Vuk Karadžić Višegrad u iznosu od 270.100,00 KM.

S obzirom na sve veću potrebu roditelja za organizovanjem produženog boravka, posebno u Banjaluci, utvrđeno je da postoji interes za uključenje još oko 820 djece, ali da navedene škole trenutno nemaju dovoljno prostornih kapaciteta.

Produženi boravak trenutno je organizovan u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od 13.600 učenika, što predstavlja više od polovine učenika prve trijade u Republici Srpskoj.

Realizacija ovih projekata doprinijeće unapređenju uslova za vaspitanje i obrazovanje učenika, razvoju školske infrastrukture i pružanju podrške porodicama širom Republike Srpske, saopšteno je na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpske.