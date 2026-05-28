Minić: Srpska pokazala institucionalni kapacitet

Ono što se dešavalo Republici Srpskoj i šumove koje smo imali sa bivšom administracijom SAD je sigurno veoma bitno što smo prevazišli, imajući u vidu da smo zajedno sa američkim narodom, zajedno sa ruskim narodom uvijek bili na pravoj strani istorije, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci.

"Ono što je bitno reći u ovom momentu Republika Srpska je neko ko je u ovom trenutku pokazao institucionalni kapacitet. Kada pričamo o ekonomskoj bezbjednosti ona ne može da funkcioniše bez institucionalnog kapaciteta. Samo institucije mogu donositi mjerodavne akte koje će omogućiti da vas uvažavaju kao bilo kakav subjekt u bilo kakvoj međunarodnoj saradnji", rekao je Minić.

Minić je naglasio da se Srpska borila za elementarne ljudske vrijednosti i vladavinu prava.

"Republika Srpska je spremna da na svaki mogući način bude ozbiljan partner. Spremni smo u međunarodnim odnosima biti jedan od faktora koji će se boriti protiv terorizma, i svih krivičnih djela", poručio je Minić.

U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas se u Banjaluci održava prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti na kome je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.

(RTRS)