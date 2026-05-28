Materinski dodatak u Srpskoj povećan na 746 KM

Veliki korak za nezaposlene majke u Srpskoj. Za oko 3.900 majki koje su trenutno korisnice materinskog dodatka u Republici Srpskoj slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava i to za 84 odsto. Umjesto dosadašnjih 406 KM sada će primati 746 KM. Predstavnici udruženja sa četvoro i više djece ovu su odluku dočekali raširenih ruku.

„Svaka promjena je dobrodošla. Mi pozdravljamo promjene koje su se desile u vezi sa povećanjem za porodilje za nezaposlene majke. Ta naokontada je znatna sa 406 na 746 KM zaista je veliki pomak. Mi ćemo nastojati i dalje da se borimo da bude usvojeno kako raste prosječna plata da raste i nadoknada jer u cilju očuvanja Republike Srpske pronatalitetne politike i razvoja ove države ako je išta bitno bitne su majke i djeca“, rekla je Sanja Topić ispred Udruženja porodica sa četvoro i više djece.

Vlada Republike Srpske na ovaj način nastavlja sa planiranim konkretnim mjerama podrške porodicama, majčinstvu i pronatalitetnoj politici.

„Ono što je Vlada planirala da se uvećan materinski dodatak krene isplaćivati od prvog jula 2026 godine. Uvećanje koje će iznositi 746 KM biće vezano za iznos najniže plate u okviru samog Zakona o dječijoj zaštiti kako to zakon i predviđa“, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Iz Fonda dječije zaštite naglašavaju kako ovo nije jedino pravo koje majke mogu da koriste. Tu je i pomoć za opremu novorođenčeta u iznosu od 500 KM i pronatalitetna naknada za trećerođeno i četvrto rođeno dijete u iznosu od 450 do 600 KM koje ostvaruje svaka porodica bez obzira na materijalni status. Ali to nije sve. Fond nastavlja da olakšava korisnicima proces podnošenja ovih zahtjeva. Krajnji cilj je da se sve pojednostavi.

„Zasigurno smo mnogo smanjili šetanje stranaka od šaltera do šaltera, dosta smo to digitalizovali, zasigurno to još nije dovoljno i radi će se u budućnosti na tome, evo ima i u programu Vlade da se uvodi projekat E - beba gdje će se pomoć novorođenčeta podnositi na jedan takav način gdje ćemo se povezati i već je to počelo da se razrađuje“, rekao je Nedeljko Jović, direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske

I brojne lokalne zajednice u Srpskoj su uvele pronatalitetne mjere u vidu jednokratnih pomoći, što svakako pomaže kućni budžet. Sve dosadašnje mjere čine Republiku Srpsku jedinstvenom u regionu i idealne su za osnivanje porodice. Srpska nastavlja da jasno pruža podršku porodici kao osnovnom stubu društva.