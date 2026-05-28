Dodik: Podrška Rusije od velikog značaja za očuvanje pozicije Srpske

"Došao sam iz male zajednice iz srca Balkana koja je direktno izložena neoliberalnim globalistima", ovako je lider SNSD-a Milorad Dodik počeo svoje obraćanje na forumu o bezbjednosti u Moskvi.

Dodik je poručio da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i koja ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država. U sukobljavanju velikih sila svrstavanje malih zemalja zavisi od percepcije njihovih lidera i javnog mnjenja, jasan je Dodik.

„U skladu sa tom percepcijom male države i narodi prilagođavaju svoje politike približavajući se ili udaljavajući se od centara moći. S obzirom da su velike i moćne države uglavnom sposobne da se same o sebi brinu, jasno je da su za očuvanje međunarodne bezbjednosti najviše zainteresovane male zemlje i zajednice u kojima javno mnjenje mnogo polaže na međunarodno pravo i međunarodni moral“, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali se orijentiše naspram jedne osovine, odnosno gleda šta čini ruski bratski narod.

„Srpski narod zna da će uz rusku snagu i odlučnosti kao i u vrijeme drugog svjetskog rata izroditi pobjeda dobra nad zlom i da će svjetski poredak biti utemeljen na čvrstim i stabilnim osnovama globalne multipolarnosti čija je centralna osovina Ruska Federacija“, rekao je Dodik.

Evropska unija iz političkog postaje vojni savez , što je veoma opasno za srpski narod i Srpsku, poručio je Dodik. Ukazao je da nova Evropa ogromnog geopolitičkog protivnika vidi u Ruskoj Federaciji.

„Nova Evropa koja se po ko zna koji put stvara po obrascu totalitarizma, a kao glavnog geopolitičkog protivnika vidi u Ruskoj Federaciji. Sve ove radikalne promjene generišu dugoročno ponašanje među mnoštvom manjih država i sila“, kazao je Dodik.

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin pozdravio je učesnike foruma i poručio da su ovakvi globalni sastanci posebno potrebni danas, jer se svijet suočava sa ozbiljnim izazovima.

„Uvjeren sam da će ideje i prijedlozi iznijeti na forumu poslužiti razvoju bezbjednosnog partnerstva naših zemalja, doprinijeće postizanju trajne ravnoteže snaga u svijetu i, naravno, doprinijeće jačanju prijateljstva i povjerenja između naših naroda“, kazao je Vladimir Putin, predsjednik Ruske Federacije.

Na sastanku sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom razgovarano je o međusobnoj saradnji i postignutim uspjesima.

„Mi želimo da nastavimo i da planiramo našu ekonomsku saradnju, naša saradnja na kulturnom planu ostaje visoka, na sportskom planu i pokušavamo da održimo privredne funkcije i aktivnosti koje su kompanije iz Rusije imale na prostoru Republike Srpske“, rekao je Dodik.

Učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti prisustvuju nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama, bilateralnim i multilateralnim sastancima.