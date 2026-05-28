Predsjednik Milorad Dodik nakon sastanka sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom rekao da Republika Srpska i Rusija ostaju povezane odnosima međusobnog poštovanja, prijateljstva i borbe za iste vrijednosti.

"Sergej Šojgu je posebno istakao da je Republika Srpska godinama izložena stalnim pritiscima upravo zato što nije pristala da se odrekne svoje slobode, identiteta i institucija. Zato je podrška prijateljske Rusije od velikog značaja za očuvanje međunarodnog prava, Dejtonskog sporazuma i pozicije Republike Srpske", naveo je Dodik na društvenoj mreži Iks.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 28, 2026

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske, koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, sastala se danas u Moskvi sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom.