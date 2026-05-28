Sastanak Dodika i Šojgua u Moskvi: Nastavljamo da se borimo za iste vrijednosti

Delegacija Republike Srpske, koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimir, sastala se danas u Moskvi sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom.

Na početku sastanka Šojgu je poželio dobrodošlicu Dodiku i Budimiru. Poručio je da će Rusija nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku podršku Republici Srpskoj i na međunarodnoj sceni, te zahvalio Dodiku za učešće na proslavi Dana pobjede u Moskvi 9. maja, prenosi RTRS.

Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti, za vlastitu državu i narod.

"Dobro ste primijetili da je Republika Srpska pod stalnim pritiskom", rekao je Dodik tokom sastanka.

Dodik je izrazio podršku naporima u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini i saučešće za napad mlade u studentskom domu u Luganskoj Narodnoj Republici, navodeći da je to bio teroristički čin.

Prethodno je Dodik učestvovao na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskvi, gdje je poručio da je srpskom narodu bitno koja sila vodi dosljednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.