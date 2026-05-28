Banjalučanin oslobođen optužbi za nasilje nad djecom i suprugom

Banjalučani A.Š. pravosnažno je oslobođen optužbe za porodično nasilje nad djecom i suprugom.

Odluku je donijelo sudsko vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske, dok je tužilaštvo tokom ponovljenog postupka odustalo od dijela optužnice koji se odnosio na polno nasilje nad djetetom.

”Sudsko vijeće potvrdilo je prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci i A.Š. oslobodio optužbe”, navode u Vrhovnom sudu.

Suđenje u ovom predmetu je bilo zatvoreno za javnost. Banjalučanin A.Š. teretio se da je od aprila 2016. do jula 2017. godine počinio četiri krivična dela nasilja u porodici nad suprugom i djecom, te polno nasilje nad djetetom.

U decembru 2020. godine je oslobođen optužbe, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud i postupak vratio na novo suđenje. U ponovljenom postupku tužilac je odustao od dijela optužnice koji se odnosio na polno zlostavljanje djeteta. Na kraju je A.Š. oslobođen svih optužbi, što je sada potvrdio i Vrhovni sud Republike Srpske.