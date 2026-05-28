Logo
Large banner

Banjalučanin oslobođen optužbi za nasilje nad djecom i suprugom

Autor:

Ognjen Matavulj
28.05.2026 14:57

Komentari:

0
Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом
Foto: Unsplash

Banjalučani A.Š. pravosnažno je oslobođen optužbe za porodično nasilje nad djecom i suprugom.

Odluku je donijelo sudsko vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske, dok je tužilaštvo tokom ponovljenog postupka odustalo od dijela optužnice koji se odnosio na polno nasilje nad djetetom.

hitna pomoc

Hronika

Radnik poginuo na radnom mjestu dok je čistio mašinu

”Sudsko vijeće potvrdilo je prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci i A.Š. oslobodio optužbe”, navode u Vrhovnom sudu.

Suđenje u ovom predmetu je bilo zatvoreno za javnost. Banjalučanin A.Š. teretio se da je od aprila 2016. do jula 2017. godine počinio četiri krivična dela nasilja u porodici nad suprugom i djecom, te polno nasilje nad djetetom.

Миленко Томић

Hronika

Ukinuta presuda odbjeglom Milenku Tomiću osuđivanom za obljubu djevojčice

U decembru 2020. godine je oslobođen optužbe, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud i postupak vratio na novo suđenje. U ponovljenom postupku tužilac je odustao od dijela optužnice koji se odnosio na polno zlostavljanje djeteta. Na kraju je A.Š. oslobođen svih optužbi, što je sada potvrdio i Vrhovni sud Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

nasilje u porodici

presuda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Radnik poginuo na radnom mjestu dok je čistio mašinu

1 h

0
Миленко Томић

Hronika

Odbjeglom Milenku Tomiću ukinuta presuda za obljubu djevojčice

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Muškarac (59) uhapšen zbog obljube djeteta: Užas u Trsteniku

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Prevaranti iz Francuske ojadili građanina Pala za preko 22.000 KM

1 h

0

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner