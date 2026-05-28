Odbjeglom Milenku Tomiću ukinuta presuda za obljubu djevojčice

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu odbjeglom bokserskom treneru Milenku Tomiću iz Bijeljine, kojom je osuđen na 12 godina zatvora zbog obljube nad djetetom i postupak je vraćen na novo suđenje.

U Vrhovnom sudu navode da je presuda ukinuta nakon što je sudsko vijeće uvažilo žalbu odbrane.

”Žalba je uvažena i prvostepena presuda je ukinuta i postupak je vraćen na ponovno suđenje Okružnom sudu u Bijeljini”, navode u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Pobjegao dva dana prije presude

Tomić je dva dana uoči prvostepene presude 29. marta 2024. godine pobjegao iz kućnog pritvora.

Na slobodi se našao po sili zakona, jer je proces protiv njega trajao duže od dvije godine, što je zakonski maksimum koliko se optuženi može držati u pritvoru.

Presuda je izrečena bez njegovog prisustva i nepravosnažno je osuđen na kaznu od 12 godina zatvora zbog krivičnog djela obljuba nad djetetom mlađim od 15 godina. Radilo se o djevojčici koja je u to vrijeme imala svega 14 godina.