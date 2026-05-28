Težak udes na Kozari - vatrogasci izvlačili ljude iz auta

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Nacionalnom parku Kozara Benkovac.

Zbog težine nesreće morali su da reaguju i prijedorski vatrogasci koji su izvlačili ljude iz automobila.

Da li, i koliko, ima povrijeđenih vatrogasci nisu naveli.

Kako se može vidjeti na fotografijama koje su objavili, jedan automobil je sletio sa puta, a od daljeg survanja u provaliju zaustavilo ga je drvo.

Osim vatrogasaca, na terenu su bile i ekipe policije i Hitne pomoći.