Logo
Large banner

Težak udes na Kozari - vatrogasci izvlačili ljude iz auta

Autor:

Stevan Lulić
28.05.2026 13:33

Komentari:

0
Несрећа на Козари
Foto: Vatrogasci Prijedor

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Nacionalnom parku Kozara Benkovac.

Zbog težine nesreće morali su da reaguju i prijedorski vatrogasci koji su izvlačili ljude iz automobila.

Da li, i koliko, ima povrijeđenih vatrogasci nisu naveli.

Kako se može vidjeti na fotografijama koje su objavili, jedan automobil je sletio sa puta, a od daljeg survanja u provaliju zaustavilo ga je drvo.

Osim vatrogasaca, na terenu su bile i ekipe policije i Hitne pomoći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Vatrogasci

Kozara

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Катастрофалне поплаве у Јабланици.

Hronika

Istraga razornih poplava u Donjoj Jablanici: FUP izuzima dokumentaciju iz Ministarstva privrede HNK

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

3 h

0
Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

Hronika

Nevesinje: Osumnjičeni za trovanje dvije krave predat Tužilaštvu

3 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva povrijeđene dvije osobe

4 h

0

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner