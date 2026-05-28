Istraga razornih poplava u Donjoj Jablanici: FUP izuzima dokumentaciju iz Ministarstva privrede HNK

28.05.2026 13:06

Катастрофалне поплаве у Јабланици.
Pripadnici Federalne uprave policije od jutros se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu POSKOK-a izuzimaju dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici.

Kako javlja Hercegovina.info, izuzima se dokumentacija koja se odnosi na kamenolom i pravnu osobu SANI d.o.o.

Predmet izuzimanja su i zapisnici inspekcija povezani s radom kamenoloma.

Riječ je o nastavku aktivnosti nadležnih institucija nakon tragedije koja je pogodila Donju Jablanicu, a u fokusu je dokumentacija koja bi mogla biti važna za utvrđivanje okolnosti povezanih s radom kamenoloma.

Podsjetimo, POSKOK je preuzeo predmet istrage vezan uz tragediju u Donjoj Jablanici, u kojoj je 4. oktobra 2024. godine u razornim poplavama smrtno stradalo 19 osoba.

Tokom proteklih mjeseci u javnosti su se pojavljivale različite informacije o tome koje će tužilaštvo voditi ovaj predmet. Najprije se spominjalo kako bi slučaj mogao preuzeti POSKOK, potom da će na njemu ipak nastaviti raditi Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, predmet je na kraju prešao u nadležnost Posebnog odjela Federalnog tužilaštva.

Tužilaštvo HNK-a ranije je objavilo da se istraga vodi protiv četiri osobe i tvrtke Sani iz Jablanice. Među osumnjičenima je i vlasnik kamenoloma i tvrtke Sani, Dženan Honđo, koji je ranije ispitan u svojstvu osumnjičene osobe.

Prema ranijim navodima Tužilaštva HNK-a, pravne i fizičke osobe obuhvaćene su istragom zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela “zloupotreba položaja ili ovlaštenja”, u sticaju s kaznenim djelom “teški slučajevi izazivanja opšte opasnosti”, zatim kaznenim djelom “onečišćenje okoline” te kaznenim djelom “nesavjestan rad u službi”.

Preuzimanjem predmeta od strane POSKOK-a istraga je ušla u novu fazu, a današnje izuzimanje dokumentacije i inspekcijskih zapisnika u Ministarstvu privrede HNK-a moglo bi biti jedan od važnijih koraka u utvrđivanju okolnosti povezanih s radom kamenoloma i odgovornošću nadležnih institucija.

