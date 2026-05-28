Požar u Skoplju ugasio jedan život: Žena nije uspjela da izađe na vrijeme

Žena stara 85 godina poginula je u požaru koji je izbio u kući u skopskom naselju Pintija, saopštila je danas policija Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, skopskoj policiji je u 1.48 časova prijavljeno da je izbio požar u kući u vlasništvu S. K. (45), u kojoj je živjela i njena majka M. V. (85), u naselju Pintija u Skoplju.

„Od povreda zadobijenih u požaru M. V. je preminula, a njenu smrt potvrdio je ljekar Službe hitne medicinske pomoći“, piše u saopštenju.

Prema nezvaničnim informacijama portala „Skoplje 1“, požar je izbio na donjem spratu kuće, a žena nije uspjela da izađe na vrijeme.

Požar je ugasila Vatrogasna brigada Skoplja, a policijske ekipe će obaviti uviđaj tokom dana, prenosi Kurir.