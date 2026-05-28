Savijač hara u BiH, proizvođači u velikom problemu

Na području Posavine uočena je povećana brojnost šljivinog savijača, jedna od najznačajnijih štetočina u nasadima šljive.

Gusjenice ove štetočine uzrokuju crvljivost i prijevremeno opadanje plodova, prenosi "Savjetodavna služba FBiH".

Posebno su štetne larve druge generacije koje napadaju plodove tokom njihovog razvoja i dozrijevanja.

Preporuke

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obave tretman u nasadima šljiva, kako bi se smanjila štetnost i spriječilo dalje širenje šljivinog savijača.

Zasad jabučni savijač nije zabilježen u feromonskim klopkama.

Tretman je potrebno obaviti u skladu s uputstvima proizvođača i uz primjenu nekih od registrovanih sredstava za zaštitu bilja. Koristite registrovane preparate na bazi deltametrina, cipermetrina, lambda-cihalotrina i acetamiprida.

Treba uzeti u obzir da dobre rezultate kod suzbijanja ovih štetočina daje naizmjenična upotreba preparata različitog mehanizma djelovanja.