RiTE Ugljevik dobio novi bager

ATV
27.05.2026 21:27

Sany Sy 125oh стигао на РиТЕ Угљевик
Na površinskom kopu ugljevičkog Rudnika večeras je u rad pušten novi bager "Sany Sy 125oh".

„ Sa njim očekujemo da ćemo imati poboljšanje u smislu proizvodnje uglja i da će nam dodatno olakšati ove probleme koje imamo. Naravno, ovo je samo jedan u nizu rješavanja tekućih problema. Sada radimo na području Istoka 1. Znači radimo na otkopu uglja sa njim. Ovd‌je imamo te tri etaže u pravcu Istoka 1. Paralelno u pravcu sa njim izvode se radovi i na Istoku 2. Princip funkcionisanja identičan, problema ima i na jednoj i na drugoj strani, ali nadamo se da ćemo naći rješenje za sve probleme i da ćemo olakšati proces proizvodnje i stabilizovati proizvodnju električne energije“, rekao je izvršni direktor za razvoj Rudnika Nebojša Cvjetković.

Svečanom puštanju u rad prisustvovao je i vršilac dužnosti generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović koji je rekao da je u rad na ovom rudniku pušten treći bager koji je nov i stigao je prije nekoliko sedmica.

On je naglasio da je postoji potreba za dodatnom, kontinuiranom nabavkom mehanizacije.

„Danas smo u ispravnost pustili treći bager, koji je nov, koji je došao prije par ned‌jelja i došli su kineski predstavnici izvršili obuke radnika. Ono što je važno reći jeste da postoji kontinuirana potreba za nabavkom nove mehanizacije i uprava RiTE Ugljevik me upoznala da su našli finansijski model da uz našu podršku nabavimo još pet novih dampera i biće potrebna još dva veća bagera i jedan manji bager“, rekao je Petrović.

Petrović je dodao da korištenjem zakonskih okolnosti Republike Srpske i BiH, biće izvršeno dodatno opremanje sa potrebnom mehanizacijom.

„Moram da kažem da nabavka ovog bagera ne traje mjesec, dva, procedura nabavke je i po tri do četiri mjeseca i dok on dođe i dok se ugovori je do 12 mjeseci“, rekao je Petrović.

