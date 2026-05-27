Padaju cijene nafte

27.05.2026 17:12

Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte zabilježile su danas oštar pad od približno četiri odsto, nakon zvaničnog saopštenja iranske državne televizije da je Teheran posvećen obnavljanju komercijalnog tranzita kroz strateški ključni Hormuški moreuz.

Međunarodni referentni reper, Brent sirova nafta, oštro je odreagovao na ovu vijest padom ispod psihološke granice od 95 dolara po barelu, prije nego što se stabilizovao na nivou od 95,24 dolara.

U istom periodu, američki dolar je blago oslabio za 0,2 odsto u odnosu na korpu glavnih svjetskih valuta.

Prema navodima sa iranske televizije, broj brodova sa naftom koji prolaze kroz Ormuz bi u roku od mjesec dana trebalo da bude vraćen na nivoe prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku 28. februara, prenosi Gardijan.

Tržišta će u narednim danima pažljivo pratiti da li će se obećanje Irana pretočiti u d‌jelo na terenu, odnosno da li će komercijalni tankeri zaista bezbijedno i nesmetano početi da prolaze ovom rutom bez straha od vojnih zapljena ili napada, prenose mediji.

