Skandal na Rolan Garosu: Davidovič Fokina ostao bez trenera usred Slema

Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina eliminisan je u drugom kolu Rolan Garosa od Argentinca Tijaga Tirantea, a na tribinama nije bilo njegovog trenera Marijana Puerte.

Kako prenosi "Marka", saradnja između igrača iz Malage i argentinskog stručnjaka završena je upravo u Parizu.

Davidovič će, prema istim navodima, od naredne turneje na travi sarađivati sa Pepom Klavetom, dok ga čeka pripremni period i novi početak sezone na ovoj podlozi.

Odluka o prekidu saradnje dolazi nakon turbulentnih dana u Parizu. Puerta je ime koje je dobro poznato na terenima Rolan Garosa – 2005. godine igrao je finale protiv Rafaela Nadala, kada je Španac osvojio prvu od svojih 14 titula na šljaci Pariza. Kasnije je Argentinac bio i suspendovan nakon pozitivnog doping testa na supstancu etilefrin tokom turnira.

Davidovič je iznio ozbiljne optužbe na račun bivšeg trenera.

"Blokirao je mene i moju suprugu na telefonu. Mislio sam da je dobra osoba, ali nije prvi put da ovo radi igračima."

On je objasnio i kako je došlo do prekida saradnje tokom turnira.

"Poslao mi je veoma dugu poruku u nedelju, posle prvog meča protiv Džumhura, u kojoj je rekao da ne želi da nastavi saradnju. Nije rekao ništa ostatku tima i odletio je u Majami. Kasnije sam saznao da je to već radio i drugim igračima ranije. Izgleda da je to za njega normalno. Iznevjerio nas je kao osoba, ali neću da ga jurim. On je odlučio da ode, bar do kraja turnira. To nije moj problem, on je odrasla osoba i donosi svoje odluke."

"Nikada nismo imali sukob, sve je bilo normalno. Blokirao je mene i moju suprugu, i ništa me više ne može iznenaditi", dodao je teniser iz Fuenhirole, koji živi u Monte Karlu, prenosi B92

Kada govori o tome da je kasnije saznao da slična iskustva imaju i drugi igrači, Davidovič se pozvao na Amerikanca Brendona Nakašimu i srpskog tenisera Lasla Đerae, koji su, kako navodi, ranije imali slične situacije.

Davidoviča sada očekuju dvonedeljne pripreme, a u sezoni na travi će ga, uz Klaveta, turniri odvesti u Štutgart ili na Kvins.