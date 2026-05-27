Bijela kuća demantovala Teheran: "Čista izmišljotina"

Bijela kuća je saopštila da "nije istinit" izvještaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumijevanju SAD sa Iranom.
Američka administracija je u objavi naglasila da je citirani memorandum "potpuna izmišljotina".
Iranska televizija je prenijela da je Teheran dobio nacrt memorandum o razumijevanju sa SAD, koji predviđa otvaranje Ormuskog moreuza bez ograničenja.
Iran bi, prema izvještaju, obnovio komercijalni saobraćaj kroz Ormuski moreuz na predratni nivo u roku od mjesec dana, dok bi SAD povukle vojne snage iz okoline Islamske Republike i ukinule pomorsku blokadu.
Iranska državna televizija je navela da bi, ako bi konačni sporazum bio postignut u roku od 60 dana, dokument mogao biti usvojen kao obavezujuća rezolucija Savjeta bezbjednosti UN, prenosi Srna.
