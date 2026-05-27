Logo
Large banner

Bijela kuća demantovala Teheran: "Čista izmišljotina"

Autor:

ATV
27.05.2026 17:54

Komentari:

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Bijela kuća je saopštila da "nije istinit" izvještaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumijevanju SAD sa Iranom.

Američka administracija je u objavi naglasila da je citirani memorandum "potpuna izmišljotina".

Iranska televizija je prenijela da je Teheran dobio nacrt memorandum o razumijevanju sa SAD, koji predviđa otvaranje Ormuskog moreuza bez ograničenja.

Iran bi, prema izvještaju, obnovio komercijalni saobraćaj kroz Ormuski moreuz na predratni nivo u roku od mjesec dana, dok bi SAD povukle vojne snage iz okoline Islamske Republike i ukinule pomorsku blokadu.

Iranska državna televizija je navela da bi, ako bi konačni sporazum bio postignut u roku od 60 dana, dokument mogao biti usvojen kao obavezujuća rezolucija Savjeta bezbjednosti UN, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Teheran

Bijela kuća

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Кроз условљавање за приступ ЕУ желе да наставе тамо гдје је стао Шмит"

BiH

"Kroz uslovljavanje za pristup EU žele da nastave tamo gdje je stao Šmit"

1 h

0
Џозеф Бајден тужи Министарство правде: Покушава блокирати објављивање снимака

Svijet

Džozef Bajden tuži Ministarstvo pravde: Pokušava blokirati objavljivanje snimaka

1 h

0
Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

Republika Srpska

Dodik odgovorio Šmitu: To naprosto nije istina!

5 h

4
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Svijet

Tramp imenovao Bondijevu za člana odbora za vještačku inteligenciju

6 h

0

Više iz rubrike

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Svijet

SAD nude nagradu do 10 miliona dolara za informacije o finansiranju Hezbolaha

36 min

0
Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

Svijet

Peskov: EU samo glumi spremnost za pregovore sa Rusijom

48 min

0
Шкоти поново траже независност, Лондон не да

Svijet

Škoti ponovo traže nezavisnost, London ne da

50 min

0
Петер Мађар

Svijet

Mađar hoće sastanak sa Zelenskim – pod jednim uslovom

58 min

0

  • Najnovije

17

58

Poveo pa se "raspao": Rolan Garos završen za Srbina!

17

54

Bijela kuća demantovala Teheran: "Čista izmišljotina"

17

45

Koh je starinski kolač koji mnoge podsjeća na d‌jetinjstvo: Pravi se od osnovnih sastojaka

17

41

Zvao molera da okreči stan od 60 kvadrata, a cijena ga iznenadila: "Da li je ovo normalno"

17

35

Vesna Đogani o “problemima” sa mužem zbog Harisa Džinovića: "Ne kajem se"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner