Bijela kuća demantovala Teheran: "Čista izmišljotina"

Bijela kuća je saopštila da "nije istinit" izvještaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumijevanju SAD sa Iranom.

Američka administracija je u objavi naglasila da je citirani memorandum "potpuna izmišljotina".

Iranska televizija je prenijela da je Teheran dobio nacrt memorandum o razumijevanju sa SAD, koji predviđa otvaranje Ormuskog moreuza bez ograničenja.

Iran bi, prema izvještaju, obnovio komercijalni saobraćaj kroz Ormuski moreuz na predratni nivo u roku od mjesec dana, dok bi SAD povukle vojne snage iz okoline Islamske Republike i ukinule pomorsku blokadu.

Iranska državna televizija je navela da bi, ako bi konačni sporazum bio postignut u roku od 60 dana, dokument mogao biti usvojen kao obavezujuća rezolucija Savjeta bezbjednosti UN, prenosi Srna.