U Banjaluci prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti

27.05.2026 18:41

У Бањалуци први Европски самит о економији и безбједности
U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, u Banjaluci je počeo, prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost.

Prvog dana samita, koji je potvrda sve boljeg pozicioniranja Republike Srpske u diplomatskoj, bezbjednosnoj i ekonomskoj agendi, organizovan je svečani prijem učesnika i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan. Više od stotinu učesnika, iz 20 zemalja stiže u Banjaluku.

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti

Iz SAD i Evrope, na samitu, učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije, biznisa. Svakako, najinteresantniji su učesnici bliski novoj američkoj administraciji.

Eli Gold, predsjednik Gold instituta, obratiće se na svečanoj ceremoniji otvaranja, zajedno sa Anom Trišić Babić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, dok će general Majkl Flin govoriti o budućnosti transatlantske bezbjednosti u multipolarnom svijetu.

Biće organizovana tri panela, na kojima će učesnici biti i zvaničnici Republike Srpske.

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović govoriće o diplomatskoj i ekonomskoj viziji Republike Srpske, dok će predsjednik Vlade Savo Minić učestvovati u završnim obraćanjima koja bi trebalo da odrede okvir za nastavak transatlantskog dijaloga sa Balkanom.

Sa učesnicima samita, u petak bi, po povratku iz Moskve, trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

