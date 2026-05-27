Besplatni placevi za mlade bračne parove u Prijedoru

Gojko Todorović iz Omarske otac je petoro djece. Nakon privremenog rada u inostranstvu odlučio se vratiti u rodni kraj. Kao neko ko iz prve ruke zna koliko su troškovi rješavanja stambenog pitanja visoki, ističe da je ova odluka prilika da mladi ostanu u svom gradu.

„Smatram da je to fina pomoć i podrška za mlade bračne parove od strane države i od strane grada. Mislim da će to mnogima pomoći da krenu nekim pravim putem i olakšanje u samom startu da će imati“, Gojko Todorović.

Iako je odluka podržana jednoglasno, tokom rasprave naglašeno je da pravilnik mora biti maksimalno pravedan. Odbornici su upozorili da se pravo na apliciranje prema Zakonu o stvarnim pravima treba odobriti isključivo onima koji nemaju druge nekretnine na teritoriji Republike Srpske.

„Da li tu da vodimo računa samo o gradu Prijedoru ili bi trebalo da vodimo računa o imovini u čitavoj Republici Srpskoj, da ne bi došli u situaciju da pojedinci imaju značajne imovinski karton u drugim okalnim zajednicama“, Miroslav Bijelić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Prijedora.

U pravilniku su definisane kategorije i osnovni uslovi, dok će konkretne lokacije biti utvrđene u prijedlogu pravilnika. Trenutno je u toku detaljna analiza infrastrukture u nekoliko prijedorskih naselja.

„Prvih deset godina od upotrebne dozvole kada dobiju i kada izgrade određeni objekat neće moći otuđiti odnosno neće imati papire jedan kroz jedan kada govorimo o zemljištu, dakle tek nakon deset godina. Imamo određene rokove kada govorimo o upotrebnoj dozvoli kada govorimo o samom početku građenja to je godinu i šest mjeseci“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Cilj ove odluke je poboljšati demografsku sliku grada, u kojem su u prethodnom periodu donijete mjere subvencionisanja jedan odsto kamate za mlade i mlade bračne parove za kupovinu prve nekretnine.

Naizgled obična parcela uskoro bi za neku od prijedorkih porodica mogla postati temelj za novi dom. Na današnjem zasjedanju Skupštine grada odbornici su jednoglano usvojili Nacrt pravilnika o dodjeli besplatnih placeva za mlade bračne parove i višečlane porodice.

Ova mjera Vlade Republike Srpske već se sprovodi u Balja Luci i Trebinju, a današnjom odlukom i Prijedor je krenuo u realizaciju ovog velikog projekta podrške onima kojima je to najpotrebnije.