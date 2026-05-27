Oružje ne štiti, već ubija: Policija edukuje osnovce u Istočnoj Ilidži

Autor:ATV
U okviru preventivne kampanje „Oružje ne štiti, oružje ubija“, koju organizuje MUP Republike Srpske, policijski službenici Policijske stanice Istočna Ilidža održaće edukativno predavanje za učenike Osnovne škole „Jovan Dučić“ u Kasindolu.
Cilj ove aktivnosti, koja je zakazana za sutra, 28. maja, u 12.25 časova, jeste podizanje svijesti kod djece i mladih o ozbiljnim opasnostima koje nose vatreno oružje i minsko-eksplozivna sredstva.
Policijski službenici će kroz razgovor sa osnovcima ukazati na fatalne posljedice nestručne upotrebe oružja, ali i na to kako pravilno postupiti u slučaju da dijete pronađe minsko-eksplozivno sredstvo, kako bi izbjegli neželjene tragedije.
Ova kampanja predstavlja kontinuiranu aktivnost MUP-a Srpske, kojom se želi izgraditi kultura bezbjednosti i odgovornosti kod najmlađih članova našeg društva.
