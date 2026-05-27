Logo
Large banner

Oružje ne štiti, već ubija: Policija edukuje osnovce u Istočnoj Ilidži

Autor:

ATV
27.05.2026 09:43

Komentari:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

U okviru preventivne kampanje „Oružje ne štiti, oružje ubija“, koju organizuje MUP Republike Srpske, policijski službenici Policijske stanice Istočna Ilidža održaće edukativno predavanje za učenike Osnovne škole „Jovan Dučić“ u Kasindolu.

Cilj ove aktivnosti, koja je zakazana za sutra, 28. maja, u 12.25 časova, jeste podizanje svijesti kod djece i mladih o ozbiljnim opasnostima koje nose vatreno oružje i minsko-eksplozivna sredstva.

Policijski službenici će kroz razgovor sa osnovcima ukazati na fatalne posljedice nestručne upotrebe oružja, ali i na to kako pravilno postupiti u slučaju da dijete pronađe minsko-eksplozivno sredstvo, kako bi izbjegli neželjene tragedije.

Ova kampanja predstavlja kontinuiranu aktivnost MUP-a Srpske, kojom se želi izgraditi kultura bezbjednosti i odgovornosti kod najmlađih članova našeg društva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Škola

Istočna Ilidža

MUP Republike Srpske

Oružje

učenici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo biznismena iz BiH

48 min

0
Чесма

Banja Luka

Zavrću se slavine: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez vode

53 min

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Ubio nevjenčanu suprugu, pa zapalio kuću: Užas u Crnoj Gori

56 min

0
Мушкарац под руком држи дрвену мотку.

Hronika

Krvavi obračun na Pešteru: Pucao na čovjeka, pa ga motkom pretukao

1 h

0

Više iz rubrike

ауто-сједишта

Gradovi i opštine

Udruženju "Četiri i više" iz Višegrada uručena auto-sjedišta

14 h

0
Фоча

Gradovi i opštine

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

18 h

0
Скупштина општине Билећа

Gradovi i opštine

Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

18 h

0
Фоча 2

Gradovi i opštine

Gradska uprava i studentske organizacije zajedno unapređuju studentski standard

19 h

0

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner