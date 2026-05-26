Udruženju "Četiri i više" iz Višegrada uručena auto-sjedišta

Autor:

ATV
26.05.2026 19:28

Foto: Srna

Predstavnici Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske uručili su danas višegradskom Udruženju porodica "Četiri i više" vrijednu donaciju d‌ječijih auto-sjedišta.

Donacija je uručena tokom sastanka načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića sa predstavnicima Agencije za bezbjednost saobraćaja, koji je održan povodom tradicionalne preventivne kampanje "Lako je pojas vezati".

Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Saša Ilić istakao je da tokom godine ta agencija sprovodi 11 preventivnih kampanja, te da je maj posvećen podizanju svijesti o važnosti vezivanja pojasa i pravilne upotrebe d‌ječijih sjedišta.

"Cilj ove kampanje jeste da ukažemo na potrebu korišćenja sigurnosnog pojasa u vozilu i koliko to sprečava fatalne ishode prilikom saobraćajnih nezgoda. Smrtnost se smanjuje za oko 50 odsto ako se pravilno koriste pojas i d‌ječije sjedište", istakao je Ilić, prenosi Srna

On je naveo da istraživanja Agencije za bezbjednost saobraćaja pokazuju da je procenat upotrebe d‌ječijih sjedišta u Republici Srpskoj tek oko 49 odsto, zbog čega su ovakve akcije od ključne važnosti.

Zamjenik višegradskog Udruženja "Četiri i više" Nataša Mirković zahvalila je predstavnicima Agencije za bezbjednost saobraćaja za vrijednu donaciju, poručivši da će ova auto-sjedišta biti dodijeljena porodicama sa najmlađim mališanima.

"Naše udruženje trenutno ima 62 porodice i sigurni smo da će im ovi vrijedni pokloni veoma značiti", poručila je Mirkovićeva.

U okviru današnjih aktivnosti Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, učenicima Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Višegradu održano je i stručno predavanje o pravilima ponašanja u saobraćaju.

Tokom predavanja učenici su imali priliku da saznaju više o bezbjednom učešću u saobraćaju, značaju poštovanja saobraćajnih pravila, kao i o pravilnom ponašanju pješaka i putnika u vozilima.

Na kraju predavanja svim učenicima podijeljene su ilustrovane brošure iz kojih mogu naučiti više o bezbjednosti i ponašanju u saobraćaju.

Višegrad

Četiri i više

donacija

porodica

