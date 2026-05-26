Plata kuvara u BiH dostigla 6.000 KM

26.05.2026 20:08

U oglasima objavljenim u Viber grupi „Tražim nudim posao” traže se radnici u ugostiteljstvu za Hotel „Prezident” u Čapljini, pri čemu su ponuđene plate znatno iznad prosjeka.

Kako se navodi u oglasu, hotel traži kuvara ili kuvaricu za rad u à la carte restoranu, a plata se kreće od 2.500 do 3.000 evra, što je približno od oko 4.900 do 5.900 konvertibilnih maraka (KM), u zavisnosti od kursa.

Kandidatima je obezbijeđen besplatan smještaj u stanu, rad u smjenama, jedan slobodan dan sedmično, stalno zaposlenje, kao i godišnji odmor od 2×12 dana.

Pored kuvara, hotel traži i konobare i konobarice, za koje je ponuđena plata od 2.500 do 3.000 KM, uz obezbijeđen smještaj i hranu, rad u smjenama (šest dana rada i jedan slobodan dan), kao i mogućnost stalnog zaposlenja i dodatnih bonusa.

Kontakt za prijave je 065 231 331 ili putem imejl adrese info@hotel-president.ba, a hotel se nalazi u Tasovčićima kod Čapljine, prenosi Glas Srpske

Oglasi su objavljeni u Viber grupi „Tražim nudim posao”, koja okuplja poslodavce i radnike iz regiona koji traže zaposlenje u brojnim djelatnostima.

