Netanjahu: Gađali smo Deifa, doći ćemo do svih njih

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je vojska gađala vođu oružanog krila Hamas u Pojasu Gaze.

"Upravo smo u Gazi gađali Muhameda Deifa - vođu Hamasovog vojnog krila i jednog od arhitekata masakra 7. oktobra. Doći ćemo do svih njih", objavio je Netanjahu na "Iksu".

Za sada nema informacija o posljedicama napada i Deifovoj sudbini, prenosi Srna.