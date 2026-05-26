Haos u Turskoj: Policija vodenim topovima i suzavcem rastjerivala pristalice svrgnutog lidera opozicije

Stotine demonstranata sukobile su se u utorak s policijom u turskom gradu Izmiru tokom masovnih protesta podrške svrgnutom lideru glavne opozicione Republikanske narodne partije (CHP) Ozguru Ozelu.

Policija je za razbijanje demonstracija upotrijebila vodene topove i suzavac kako bi spriječila građane da se okupe na trgu Džumhurijet i saslušaju govor zbačenog lidera. Put su im blokirale jake policijske snage za suzbijanje nereda i čelične barikade.

Na snimcima s mjesta događaja može se vidjeti kako se jedan od demonstranata penje na policijski vodeni top i udara ga nogama dok vozilo prska okupljenu masu.

يحدث الآن في تركيا : إشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعدد كبير من المتظاهرين غاضبين بسبب الإنقلاب الذي قادته حكومة اردوغان داخل اكبر الاحزاب المعارضة pic.twitter.com/KUBkPZCAx5 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) May 26, 2026

Opoziciona televizija Halk TV emitovala je snimke na kojima se vidi kako vodeni topovi doslovno kupaju okupljene građane, većinom srednje životne dobi, koji su pokušavali probiti policijske kordone.

Sve eskaliralo prošle sedmice

Duboka politička kriza u Turskoj eskalirala je prošlog četvrtka (21. maja) kada je apelacioni sud u Ankari poništio rezultate stranačkog kongresa CHP-a iz 2023. godine, na kojem je Ozel izabran za lidera. Sud ga je smijenio navodeći „nepravilnosti“ u glasanju i na njegovo mjesto vratio 77-godišnjeg Kemala Kiličdaroglua, čovjeka koji je izgubio izbore od predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Brojni kritičari i članovi CHP-a smatraju ovu odluku politički motivisanom, optužujući sud da djeluje isključivo kao „ogranak vladajuće stranke“.

Nakon sudske presude, Ozel i njegove pristalice zabarikadirali su se u centrali stranke u Ankari. Situacija je kulminirala u nedjelju kada su specijalci upali u zgradu koristeći gumene metke i suzavac, čime je nasilno okončana opsada.

Uprkos policijskoj zabrani i blokadama u Izmiru, tradicionalnom uporištu CHP-a, Ozel (51) je uspio doći do drugog obližnjeg trga gdje je sa krova autobusa održao govor pred hiljadama pristalica. Tom prilikom je pozvao Kiličdaroglua na hitno održavanje novih stranačkih izbora.

„Nemojte dijeliti stranku, ne zaustavljajte naš marš ka vlasti“, poručio je Ozel. „Pitajmo naša dva miliona članova. Koga god oni izaberu, hajmo odmah održati kongres.“

Ozel je na lokalnim izborima 2024. godine zadao udarac AKP-u, učvrstivši opozicionu vlast u ključnim gradovima poput Istanbula i Ankare. Gradonačelnik Istanbula, Ekrem Imamoglu, koji se smatra najozbiljnijim Erdoganovim protivkandidatom za naredne predsjedničke izbore, nalazi se u zatvoru od marta prošle godine zbog niza krivičnih prijava.

Dok neki upozoravaju da su pravosudni procesi, uglavnom fokusirani na optužbe za korupciju, osmišljeni kako bi se neutralisala opozicija, turska vlada odlučno odbacuje te navode insistirajući na potpunoj nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva, prenosi Kliks.