Stevandić: Još jednom pokazano da je Šmit nebitan za Srpsku

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, zahvalio se narodnim poslanicima na podršci i usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, koju je on predložio.
Narodna skupština je usvojila Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, koju sam predložio. Hvala na podršci, saradnji i jedinstvu svih važnih srpskih partija. Ovim se posao ne završava, sa našim stavom moramo da upoznamo sve faktore u svjetskoj politici. pic.twitter.com/LUfkUQZVqI— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) May 26, 2026
"Narodna skupština je usvojila Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, koju sam predložio. Hvala na podršci, saradnji i jedinstvu svih važnih srpskih partija. Ovim se posao ne završava, sa našim stavom moramo da upoznamo sve faktore u svjetskoj politici", naveo je Stevandić na Iks-.u.
