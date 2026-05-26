Narodna skupština Republike Srpske dobila novog poslanika

Autor:ATV
Komentari:0
Zoran Blagojević iz SNSD-a novi je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Kako je saopšteno iz ove zakonodavne institucije, Narodna skupština konstatovala je prestanak mandata narodnom poslaniku Miodragu Mišiću (SNSD) i potvrdila mandat narodnom poslaniku Zoranu Blagojeviću (SNSD).
Blagojević je potom položio svečanu zakletvu.
Narodna skupština je izabrala i zamjenika pravobranioca Republike Srpske.
"Za zamjenika pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem zamjenika u Trebinju izabrana je Marina Herbez, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, na period od četiri godine", navode iz Narodne skupštine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
58 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h1
Republika Srpska
58 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h2
Najnovije
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Trenutno na programu