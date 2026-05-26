Narodna skupština usvojila Deklaraciju o zatvaranju OHR-a

ATV
26.05.2026 15:28

Народна скупштина Републике Српске
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Deklaraciji o zatvaranju OHR-a, na prijedlog predsjednika Parlamenta Nenada Stevandića.

Za Deklaraciju, koja sadrži osam zaključaka, glasalo je 57 poslanika od prisutnih 60.

U Deklaraciji, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa.

Deklaracijom se zahtijeva zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština, kao najviši organ Republike Srpske – strane ugovornice Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtijeva od Savjeta bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.

Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da je Aneks 10 međunarodni ugovor kojim su strane ugovornice privremeno, pod strogo definisanim uslovima i jasno definisanim ciljem, povjerile određene funkcije domaćih vlasti međunarodnoj zajednici, odnosno njenom visokom predstavniku u BiH.

U Deklaraciji se ističe da je tokom primjene tog aneksa došlo do materijalnog kršenja njegovih odredbi i to zanemarivanjem volje i netraženjem pristanka ugovornica u postupcima imenovanja visokog predstavnika, kao i vanugovornim i protivpravnim proširivanjem njegovih ovlašćenja putem takozvanih bonskih ovlašćenja.

Organi Republike Srpske protiv toga aktivno protestuju, te zahtijevaju od svih ugovornica da hitno otklone posljedice pravno ništavnih akata nastalih iz njihove upotrebe.

Konačan i potpuni prekid ugovornog režima koji je uspostavljen Aneksom 10, a koji je davao legitimitet OHR-u za privremeno i ograničeno vršenje funkcija iz nadležnosti domaćih organa, desio se 2021. godine stupanjem na dužnost Kristijana Šmita, nasuprot jasno izraženoj volji Republike Srpske i bez izričite potvrde Savjeta bezbjednosti UN, navodi se u Deklaraciji.

U usvojenom dokumentu se naglašava da Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa.

- Svi, a naročito zakonodavni akti koje je usvojio Šmit nemaju pravnu snagu u pravnom poretku BiH i predstavljaju apsolutno ništavne akte stranog intervencionizma - dodaje se u Deklaraciji.

Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je dosadašnje djelovanje OHR-a, a naročito primjena takozvanih bonskih ovlašćenja i nametanje odluka suprotno demokratskoj volji naroda u BiH, produbilo političke podjele, narušilo povjerenje među konstitutivnim narodima i oslabilo razvoj domaćih demokratskih institucija.

Narodna skupština zahtijeva potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija od neizabranih stranih predstavnika, zatvarnje OHR-a, kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Svako eventualno međunarodno prisustvo u BiH može imati isključivo savjetodavnu i koordinacionu ulogu, bez mogućnosti nametanja odluka, a konačni cilj jeste potpuni prestanak protektoralnih mehanizama i preuzimanje pune odgovornosti demokratski izabranih predstavnika i domaćih institucija za upravljanje političkim procesima u BiH, ističe se u Deklaraciji.

Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a.

Narodna skupština Republike Srpske

Nenad Stevandić

OHR

