Logo
Large banner

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

26.05.2026 16:20

Komentari:

0
Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

Najnovijom pravosnažnom presudom Višeg privrednog suda u Banjaluci, BHRT je dužan da RTRS na ime duga za korištenje fiksnih radio veza isplati iznos od 7.391.250 KM.

Takođe, na osnovu pravosnažne presude sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu, 7.391.250 KM.

Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga BHRT je dužan da RTRS isplati 2.017.727,85 KM i na ime kamata za isti period 844.030.61 KM.

U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje da na ime troškova parničnog postupka RTRS isplati iznos od 119.675,15 KM a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude.

To znači da je BHRT dužan RTRS, na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda u Banjaluci od 12. maja 2026. godine, da ukupno isplati više od 17,7 miliona KM (17.763.933.61 KM).

Istom presudom Viši privredni sud u Banjaluci je odbio žalbu BHRT.

Podsjećamo da je Viši privredni sud u Banjaluci, u aprilu ove godine, potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci prema kojoj je RTRS dužan da BHRT isplati, na ime raspodjele prihoda od RTV takse 5,5 miliona maraka.

Podijeli:

Tagovi :

BHRT

RTRS

televizija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник НСРС Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Još jednom pokazano da je Šmit nebitan za Srpsku

45 min

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske dobila novog poslanika

50 min

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Izabrani članovi Komisije za utvrđivanje sukoba interesa i Komisije za žalbe

58 min

0
Народна скупштина Републике Српске сједница

Republika Srpska

Usvojen Izvještaj o radu MUP-a Republike Srpske

1 h

0

  • Najnovije

16

40

Istraživanje pokazalo da nedostatak sna u ranom d‌jetinjstvu može povećati rizik od autizma

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner