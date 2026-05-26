Upozorenje iz Rusije: "Raste rizik od sukoba nuklearnih sila"

Šanse da se dogodi oružana konfrontacija nuklearnih sila rastu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi.

"Kao rezultat kolektivnih destruktivnih akcija Zapada, pojavio se dubok i veoma snažan raskol između pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN, od kojih su sve de jure nuklearne sile", rekao je Rjabkov.

On je dodao da to vodi eskalaciji strateških rizika, što je svima očigledno, prenio je TASS.

Rjabkov je naglasio da bi situacija mogla da rezultira direktnim oružanim sukobom nuklearnih sila sa potencijalno katastrofalnim posljedicama.