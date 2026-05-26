Otišla u bolnicu zbog gubitka sluha a dočekala je šokantna dijagnoza: "Mislila sam da ću umrijeti"

Emi Siger (38) mjesecima je osjećala utrnulost i trnce na lijevoj strani lica i gubila je sluh na jednom uhu. Iako je u januaru 2024. posetila ilekara opšte prakse, rečeno joj je da nije doživjela moždani udar niti paralizu lica, te da se javi ako se simptomi nastave

Tek je magnetna rezonanca zakazana za mart, zbog potpuno nepovezanog problema sa bolovima u leđima, otkrila pravi uzrok njenih tegoba.

Šefica prodaje proizvoda za kosu i ljepotu iz Londona, bila je šokirana kada su joj u bolnici Kingston saopštili da je snimak pokazao „nešto“ na njenom mozgu. Prisećajući se tog zastrašujućeg iskustva, ispričala je kako se osjećala.

„Kad su mi rekli da imam tumor na mozgu, mislila sam da ću umrijeti. Tumor mi se jednostavno prišunjao. Živjela sam normalnim životom, ne shvatajući da imam taj ogroman tumor u glavi jer nije uticao na mene na očigledan i dramatičan način“, rekla je Emi.

„Kad se sada osvrnem, imala sam oštećen sluh na jednom uhu i zbog toga je trebalo da odem ljekaru. Ali, pošto to nije uticalo na moj svakodnevni život i nije mi stvaralo veće probleme, jednostavno sam nastavila dalje. Ispostavilo se da su to zapravo bili simptomi nečeg veoma zastrašujućeg“, dodala je.

Nakon pregleda kod ljekara opšte prakse, Emi je upućena na neurološku procjenu, do koje nikada nije došlo.

„Medicinska sestra me je pozvala ned‌jelju dana kasnije i rekla da su neurolozi odbili moju uputnicu i savjetovali mi kognitivno-bihevioralnu terapiju“, objasnila je.

„Kako su mogli da me odbiju, a da me nisu ni videli ni procijenili? Tražila sam drugo mišljenje kod drugog ljekara, ali do tog pregleda nikada nije došlo jer je pre stigao termin za magnetnu rezonancu zbog mojih leđa.“

Upravo je taj pregled doveo do dijagnoze akustičnog neuroma, retkog i nekancerogenog tumora koji raste na glavnom živcu koji povezuje unutrašnje uho sa mozgom. Takvi tumori obično rastu sporo tokom više godina i ne šire se na druge d‌jelove tela, ali mogu da izazovu probleme poput gubitka sluha i nestabilnosti. Najčešće pogađaju odrasle osobe u dobi od 30 do 60 godina i obično nemaju očigledan uzrok.

U maju je Emi podvrgnuta operaciji u bolnici Sent Džordž radi uklanjanja tumora. Njenu potresnu priču objavio je Sand (The Sun).

„Operacija je prošla jako dobro, iako sam zbog nje izgubila sluh na desnom uhu, na šta su me ljekari i upozorili“, rekla je. „Mislila sam da će polovina mog sveta utihnuti, ali snalazim se. Koristim posebna pomagala za osobe sa jednostranom gluvoćom koja mi zaista pomažu. Budući da je tumor bio pričvršćen za moj facijalni živac, hirurzi su ostavili mali dio kako bi izbjegli nepopravljivu štetu na živcu, zbog koje bih ostala paralizovana na jednoj strani lica", prenosi Kurir

Danas Emi svakih šest meseci odlazi na kontrolne preglede, a poslednji nalaz u martu bio je uredan. Sada prikuplja novac za organizaciju Brejn Tjumer Riserč (Brain Tumour Research) učestvujući u izazovu u kojem će tokom maja prepešačiti 200 kilometara.